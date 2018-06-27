Badavut Plajının kesin olarak korunması isteniyor

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesindeki Badavut Plajının koruma statüsünün düşürülmesine tepki gösteren sivil toplum kuruluşları, Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü'ne itiraz dilekçesi verdi.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı alanı içerisindeki Badavut Mevkiinin, 1'inci Derece Doğal Sit alanı iken statüsünün, 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı' olarak değiştirilmesine Ayvalık’ta tepkiler devam ediyor. Ayvalık Kent Konseyi, Ayvalık Çevre Koruma Derneği, Ayvalık Tabiat Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, TEMA, Ayvalık- ARGE temsilcileri, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü'ne itiraz dilekçelerini sundu.

Ayvalık Belediyesi tarafından da konuyla ilgili itiraz dilekçesi verildi. Sivil toplum kuruluşları tarafından verilen dilekçelerde, Badavut Plajının kesin olarak korunacağı şekilde tescilinin yapılması istendi.

Kadri KAYA / AYVALIK(Balıkesir), ()

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