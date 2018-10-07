'Bach Alla Turca' ve 'Dansın Rengi' yeniden sahnede

İZMİR Devlet Opera ve Balesi, 9 Ekim'de Bach Alla Turca ve Dansın Rengi adlı baleleri yeniden sahneleyecek.

9 Ekim Salı günü saat 20.00'da Elhamra Sahnesi'nde sunulacak olan Bach Alla Turca ve Dansın Rengi adlı birer perdelik baleler, bu sezonda dört kez yinelenecek. Johann Sebastian Bach'ın müziği, Anjelika Akbar'ın düzenlemesiyle baleye uyarlanan Bach Alla Turca, Junko Hikasa'nın librettosu ve Mehmet Balkan'ın koreografisiyle sahneye konuldu. Dansın Rengi adlı balenin müziği ise Erim Ardal'a ait. Bu bale Mehmet Balkan'ın koreografisi ve rejisiyle Lale Balkan tarafından sahneleniyor. Her iki eserin de dekorları Tayfun Çebi, ışık tasarımları Müfit Özbek tarafından hazırlandı. Bach Alla Turca'nın kostüm tasarımlarını Gazal Erten, Dansın Rengi'nin kostüm tasarımlarını da Sevtaç Demirer yaptı.

Bach Alla Turca ve Dansın Rengi balelerinde başlıca rolleri Aslı Çilek, Dolun Doyran, Sülün Duyulur, Sertan Yetkinoğlu, Yasemin Altınel, Boğaçhan Bozcaada, Oben Yıldırım, Çağın Hazar Özideş, Çisil Bozcaada, Tolga İyiuyarlar, Gülfem İncecik Özcan, Doruk Demirdirek, Neslihan Mert Kılıç üstleniyorlar.

Bach Alla Turca ve Dansın Rengi balelerinde dansın insan yaşamındaki vazgeçilmezliği, yaşama ait renkler dans dili ile izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Bach Alla Turca ve Dansın Rengi, 9 Ekim'deki ilk gösterinin ardından, 11 ve 13 Ekim'de, daha sonra 15 Kasım'da baleseverlerin izlenimine sunulacak.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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