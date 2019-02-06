Bacakları kırılan öğretmen 4 yıl sonra yeniden yürüyor

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde geçirdiği trafik kazasında bacaklarındaki kırıklar nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen edebiyat öğretmeni Mustafa Taşdemir, Memorial Antalya Hastanesi'nde yapılan ameliyatlarla yeniden yürümeye başladı.

Korkuteli ilçesinde edebiyat öğretmenliği yapan Mustafa Taşdemir (41), 2014'te ağır bir trafik kazası geçirdi. Kaza esnasında sol ve sağ bacağı kırılan Taşdemir, tedaviye alındığı hastanede ameliyata alındı. Bacağına yerleştirilen platin kırıldı ve kemiği bir türlü kaynamadı. Uyurken yön değiştirdiğinde bile bacağı kırılmaya başladı. Dört kez açık ameliyat olan Taşdemir, başka bir tedavi yöntemi denenerek, bacağına aşı yapıldı. Ameliyattan sonra vücuda konulan aşı da soruna çare olmadı. Sonunda yatağa bağımlı hale gelen Taşdemir, bir yıl boyunca sadece ihtiyaçlarını karşılamak için hareket edebildi ve psikolojisi de giderek bozuldu.

HASTANEDEN EVİNE YÜRÜYEREK GİTTİ

Dört ameliyatın ardından umudunu kaybeden Mustafa Taşdemir, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Memorial Antalya Hastanesi'nde Op. Dr. Murat Baloğlu ile görüşerek, ameliyat olmaya karar verdi. Başarılı ameliyatla sağlığına kavuşan ve yatağa mahkum olmaktan kurtulan Taşdemir, yaşadıklarını ve ameliyat sürecini şöyle anlattı:

"Daha önce yapılan ameliyatlardan sonra sol bacağımın üstüne basmamam söylenmişti. Murat bey geldi bana akşama kadar çalışacağım egzersizler hakkında bilgi verdi. Akşam geldi, “'imdi ayağının üstüne bas' dedi. Daha önce basmama hiç izin verilmemişken, doktorum ameliyatın ertesi gün yürümeme yardımcı oldu. Evime nasıl gideceğim ve merdivenleri nasıl çıkacağım diye düşünürken kendim yürüyerek gittim."

BU SEFER DE SAĞ BACAĞI YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ

Mustafa Taşdemir, sol bacağındaki hareket yetisini kazanarak yaşamına devam ederken, bu kez de sağ bacağında, yatağa bağımlı olarak geçen bir yılda hareketsizlik yüzünden, ön çapraz bağlarının kopmuş olduğu ortaya çıktı. Geçirdiği son ameliyat öncesinde anlaşılamayan bu sorun nedeniyle yürürken dizi dönüyor ve bacağı farklı şekilde hareket ediyordu. Sol bacağı iyileştikten sonra Op. Dr. Murat Baloğlu tarafından kapalı yöntemle çapraz bağ ameliyatı yapılan Taşdemir, rahat bir şekilde yürüyebilir hale geldi, duruş bozukluğu da ortadan kalktı.

İkinci ameliyatı da başarıyla atlatan Taşdemir, “Daha önce yürümediğim için dizimin döndüğünü bilmiyordum. Yürümeye başlayınca anlaşıldı ki benim çapraz bağlarım da yırtılmış. Evde zaman geçirmek ve öğrencilerimden uzak kalmak çok zordu. Onlara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

İKİ BACAĞI DA ARTIK SAĞLIKLI

İki ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Op. Dr. Murat Baloğlu ise şöyle dedi:

"Hastamız sol tarafta femur kemiğinde kaynamama şikayetiyle geldi. Dört kez açık cerrahi ile ameliyat olmuş. 11'inci ayında hala ayaklarının üzerine basıp yürüyemiyordu. İki defa içerideki platinler kırılmış. Biz sol femurda kaynama olmadığını gördük. İçerideki platinlerin hepsini çıkardık. Kemik içerisine özel bir çivi koyduk. Kendinden kemik alıp bölgeye naklettik. Birinci ayında kısmi yükle hastamızı yürütmeye başladık. İkinci ayda ise koltuk değnekleriyle rahatça yürümeye başladı. Ameliyatın ardından hasta yürüyünce anlaşıldı ki ön ve arka çapraz bağları kopmuştu. Bu yüzden dizinde atma ve dönme şikayetleri ortaya çıktı. Ön ve arka çapraz bağlarına artroskopi yöntemiyle ameliyat edip hastanın iki bacağına kavuşmasını sağladık."

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