Babatorun’da halı saha törenle açıldı

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ,(Hatay),()- HATAY’ın Altınözü ilçesinde Altınözü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan halı sahanın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Kaymakam Bülent Uygur, Danimarka Mülteci Konseyi Hatay Bölge Müdürü Fatma Chehidi, Hatay Spor Futbol Kulübü oyuncusu Hamza Gür kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Altınözü Kaymakamlığı ve Danimarka Mülteci Konseyi tarafından koordine edilen Ver Elini Kardeşim Hayat Gol Atalım Projesi kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında dereceye girenlere ödül verildi.

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