Babasıyla birlikte açtığı çay ocağını 42 yıldır işletiyor

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - SAMSUN’da, 42 yıl önce babasıyla beraber açtığı çay ocağını halen işleten Yusuf Yıldırım (60), eskiden bin 500 bardak çay satarken şimdilerde 200 bardak çayı ancak sattığını söyledi.

Evli ve ikisi kız biri erkek 3 çocuk babası Yusuf Yıldırım, Samsun’un İlkadım İlçesi Hançerli Mahallesi Necip Bey Caddesi üzerinde 15 Mayıs 1976 tarihinde babasıyla beraber açtığı ‘Kan Çay Evi’ adlı çay ocağını işletmeye devam ediyor. Samsun’un en eski çaycılarından biri olan Yusuf Yıldırım, eskiden günde bin 500 bardak çay sattığını ancak şimdilerde 200 kadar satabildiğini söyledi.

ÇOCUKLARIMI BURADAN KAZANDIĞIMLA BÜYÜTTÜM

Yusuf Yıldırım, “Burayı 1976 yılında ilkokula giderken, babamla beraber açarak işe başladım. Babam 71 yaşında rahmetli oldu. İki kızım bir oğlum var. Buradan kazandığım paralarla onları okuttum ve büyüttüm. Kızımın birini evlendirdim, bir diğerini de bu ay içerisinde evlendireceğim” diye konuştu.

‘ŞİMDİ GÜNLÜK 200 ÇAYI ANCAK SATABİLİYORUM’

“İşlerimiz eskiden daha canlıydı, şimdilerde ölü” diyen Yusuf Yıldırım, “Eskiden günde 1500 bardak çay satardım, bin 200’den aşağı düşmezdi satışlarım. Şimdi ise günlük 200 bardak çayı ancak satabiliyorum. O dönemler, çay ocağı kültürü vardı, şimdi yok. Ayrıca artık hangi esnafa giderseniz gidin, çay setini almış kendi çayını kendinin demlediğini görüyorsunuz. Eskiden buzdolabı yoktu, şimdi herkeste var. İnsanlar soğuk meşrubatını koyuyor ve içiyor” şeklinde konuştu.

‘ESKİDEN ÇIRAK BOLLUĞU VARDI, ŞİMDİ YETİŞMİYOR’

Çaycılık sektörünün zor durumda olduğunu belirten Yusuf Yıldırım, “Küçük esnaf, büyük işletmelere direniyor. Bizim de problemimiz kafeler. Çırak zaten yetişmiyor. Eskiden çırak bolluğu vardı. Şimdi çırak bulmak da zor. Çocuklar eskiden çay ocağında çalışırdı, ben de bu işe öyle başladım ama şimdilerde bu çok zor. Eskiden mesleğe dayalı öğrenim fazlaydı, şimdi yok. Eleman yetişmiyor” dedi.

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