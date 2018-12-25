Babaeskili Balkan Türklerinden Bulgaristan ziyareti

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesi Balkan Türkleri Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Bulgaristan’da 1984 yılında ki Türklerin Asimilasyona karşı başkaldırışı ve hak mücadelenin 34’üncü yıldönümü dolayısıyla anma programına katıldı.

Babaeski'den yaklaşık 45 kişiden oluşan kafile, ilk ayaklanma olarak bilinen, Bulgaristan’ın, Kırcaali Şehri, Eğridere Beldesi’ne bağlı Sütkesiği Köyü’nde düzenlenen anma programına, Babaeski Balkan Türkleri Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Yalçın Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Özlü, Hilmi Çelik ve Dernek Üyeleri katıldı.

Dernek Başkan Yardımcısı Yalçın Yılmaz, Bulgaristan dönüşü sonrasında yaptığı açıklamada, “Bulgaristan’da 24 Aralık demokrasi yolunda ilk adımın atıldığı gündür. Bugün, Babaeski’den üyelerimiz ile birlikte Sütkesiği’nde toplanarak, demokrasi meşalesinin yakıldığı, Türklerin Asimilasyona karşı başkaldırışı ve hak mücadelesinin 34’üncü yıldönümü anma programına dostlarla birlikte katıldık. Bilindiği gibi Bulgaristan’da Türk ve Müslüman azınlığa yıllardan beri uygulanan Türk isimlerini Bulgar isimleriyle değiştirme, ana dilimizi, dini vecibelerimizi, örf, adet ve geleneklerimizi yok etme baskıları doruk noktasına gelmişti. Bunun adına diyeceksiniz ki asimilasyon. Hayır, bu düpedüz soykırımdır. Onun için buradayız" dedi.