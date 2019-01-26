Babaeski’de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Vahit İŞBAŞARAN/BABAESKİ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Babaeski ilçesi Büyükmandıra beldesinde, Çiftçi ailesine ait evde bilinmeyen nedenle çıkan yangında, Ayşe Çiftçi (60) hayatını kaybetti.

Babaeski ilçesi Büyükmandıra beldesi, Hatip Mahallesi'nde dün gece, Çiftçi ailesinin oturduğu evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmesine rağmen Ayşe Çiftçi, hayatını kaybetti, oğlu Süleyman Çiftçi, (34) yangından kurtulmayı başardı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.