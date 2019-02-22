Babaeski’de çevreyi kirleten kişilerin kimliği belirlendi

Vahit İŞBAŞARAN/BABAESKİ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Babaeski ilçesine bağlı Düğüncülü köyünde boş araziye çimento veya kil atığı bırakarak çevreyi kirleten şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı'na, ilçeye bağlı Düğüncülü köyünde çevrenin kasten kirletildiği ihbarı yapıldı. Yapılan araştırmada atıkların 30 adet 750 kiloluk çuvallar içerisinde konulmuş çimento veya kil olduğu değerlendirilen gri renkte, çevreye koku yayan atık olduğu tespit edildi. Atık maddelerden numuneler alındı.Yapılan araştırma neticesinde atıkları bırakan kamyonun S.C. adına kayıtlı olduğu ve B.D. isimli şüphelinin aracı kullandığı tespit edildi. 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.