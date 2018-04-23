Babaeski’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Babaeski Atatürk Anıtı'na çelenk sonumuyla başlayan törenlere, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan, Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, 1’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tank Albay Coşkun Önal, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sinan Algül, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hatip, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Gümüşoğlu, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Törende öğrenciler şiir okudu, müzikli gösteri ve Kırklareli yöresi ve zeybek halk oyunları gösterilerini sundu. Fatih İlkokulu Mehter Takımı Konser verdi. Tören bitiminin ardından, Gündüz Onat Festival Alanı'nda okullar tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.



