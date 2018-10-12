Babaeski ve Vize'ye deprem gözlem istasyonu kuruldu

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ,()-AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi tarafından "Ulusal Sismolojik Ağın Geliştirilmesi" projesi kapsamında Kırklareli'nin Babaeski ve Vize ilçelerinde 2 adet genişbant ve ivme ölçer deprem gözlem istasyonu kuruldu.

Yeni kurulan istasyonlar ile birlikte Kırklareli'nde bulunan deprem kayıt istasyonu sayısı 3'ü zayıf, 5'i de kuvvetli yer hareketlerini ölçmek üzere toplam 8'e çıktı. AFAD Deprem Dairesi tarafından tüm Türkiye'de kurulan deprem ivme ölçer istasyonları, bulundukları bölgelerin yer hareketlerini ölçüyor. Bu ölçümler sonucunda elde edilen veriler de deprem kayıtlarının daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini mümkün kılıyor. Elde edilen veriler, yaşanması muhtemel depremlere ön hazırlık çalışmalarında önemli bir rol oynuyor. Ölçümler sonucu elde edilecek olan veriler, Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan bina deprem yönetmeliği kapsamında yeni yapılacak binaların mühendislik hesaplamalarında da kullanılacak.