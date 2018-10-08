Babaeski'nin amatör sporcuları sahaya indi

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri, 'Sporcu ol, zararlı alışkanlıklardan uzak ol' sloganı ile başladı.

Babaeski Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün düzenlmediği ve 8-14 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Amatör Spor Haftası, yürüyüş, gösteriler ve müsabalarla başladı. 'Sporcu ol, zararlı alışkanlıklardan uzak ol' sloganı ile düzenlenen etkinliklerde Atatürk Meydanı'ndan 100. Yıl Stadyumu'na kadar sporcular Gençlik Marşı eşliğinde yürüdü. Babaeski Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Öztürk, 2 yıl sporcu sayısını 294'ten 1014'e çıkardıklarını belirterek, "Çocuklarımıza ve gençlerimize küçük yaştan itibaren sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Kültürel bir olgu olan spor sayesinde fiziksel ve mental gelişimlerinin yanı sıra çocuklarımızın sosyal çevreye adaptasyonlarını kolaylaştırıyor, yeni dostluklar ve arkadaşlıklar kurmalarına zemin hazırlıyoruz. Gençlerimize tavsiyem şudur ki; Yaptığınız spor branşı her ne olursa olsun çalışmalarınızı planlı ve sistematik bir şekilde yapın. Dostluk ve Fair-Play kuralları çerçevesinde rakiplerinizle kardeşçe yarışın, mücadele edin ve amatör ruhunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Profesyonel bir sporcu olmanın ilk şartının iyi bir amatör sporcu olmaktan geçtiğini düşünüyorum. Bu sebeple amatör sporları destekliyor ve önemsiyoruz" dedi.

Sporcular adına konuşan milli karateci Ersel Kocadoğan, 7 yaşında spor başladığını belirterek, "Hocam bendeki yeteneği ve azmi görerek beni her zaman destekledi ve bana güven verdi. Bende bu güveni boşa çıkarmamak için hem derslerimde hem de antrenmanlarımda çok çalıştım. Okulumu ve Spor hayatımı düzene koydum ve hayatımı planladım bu planlama aynı zamanda hayatta disiplinli olmanın ne kadar önemli olduğunu bana öğretti. Bu çalışmalarımın meyvesini kısa sürede hem okul hem de spor hayatımda almaya başladım. Spor sayesinde sosyal iletişimim daha iyi hale geldi. Okulda arkadaşlarımla aram iyi oldu ve arkadaş sayım arttı" dedi.

Amatör Spor Haftası programına Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Garnizon ve 1'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan İlhan ile davetliler katıldı.



