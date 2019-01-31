Babaeski'de kaçak içki ele geçirildi

Vahit İŞBAŞARAN/BABAESKİ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde 329,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli İl ve Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle köyünde T.Ö.'nün evinde kaçak içki bulunduğunu belirleyerek, mahkemeden aldığı kararla arama yaptı. Aramalarda 247 litre kaçak şarap ve 82,5 kaçak rakı olmak üzere toplam 329,5 litre kaçak alkollü içki ve imalat düzeneği ele geçirildi. T.Ö. ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakılırken, idari yaptırım uygulanmak üzere hakkında tutanak tutuldu.

