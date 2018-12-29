Babaeski'de engelli çocuklar yeni yılı erken karşıladı

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde belediye engelli çocuklar için yeni yıl partisi düzenledi. Partiye katılıp yeni yılı erken karşılayan çocuklar gönüllerince eğlendi.

BabaeskiBelediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün gelensel hale getirdiği engelli çocuklar ve ailelerine yönelik yeni yıl kutlaması Belediye Engelsiz Yaşam ve Sanat Evi'nde düzenlendi. Etkinliğe Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Kent Konseyi Başkanı Selim Tuna, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü eğitmenleri Maral Burcu Karagören, Aybüke Uslu, engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

Geceye katılan engelli çocukları, Noel Baba kıyafeti giyen görevliler ile eğitmenler Maral Burcu Karagören ve Aybüke Uslu, balonlarla karşıladı. Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, "Bu akşam burada özel ailelerimiz ve onların çok özel çocuklarımız ile birlikteyiz, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Bu akşam 2018 yılın son gecesinde değiliz ama biz bu akşam burada yapacağımız eğlence ile 2018 yılına veda edeceğiz ve 2019 yılını karşılayacağız. Acıları ile tatlıları ile üzüntüleri ile sevinçleri ile koca bir yılı geride bıraktık. Yeni umutlarla yeni bir yıla başlıyoruz. Yeni yılda ben sizlere söz verdim gezi ile Mayıs ayında Ankara'ya, Anıtkabir'e, Ata'mızın huzuruna göndereceğim ama ondan önce de İstanbul'da sizi konsere göndereceğim. Gittiğiniz yerlerde bol bol eğlenin, her şeyi unutun ve sadece eğlenmenize bakın. Yeni yılda da hiç kendinizi üzmeyin, sizler benim ailemsiniz, yeni yılda da hep beraber olacağız. Ben sizlerin şimdiden yeni yılınızı kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, sevdikleriniz ile aileniz ile birlikte nice mutlu yıllar diliyorum ve hepinizi gözlerinizden öpüyorum" dedi.

Yılbaşı ağaçları, Konfeti ve renk renk balonlarla süslenen Belediye Engelsiz Yaşam ve Sanat Evi'nde verilen yemeğin ardından engelli çocuklar için hazırlanan yeni yıl pastası, başkanr Abdullah Hacı ile birlikte kesildi. Gecede ayrıca yürüme engelli Mustafa Ergül'ün de doğum günü olması nedeniyle onun içinde hazırlanan doğum günü pastası Mustafa Ergül ve engelli arkadaşları tarafından kesildi. Etkinlikte engelli çocuklar, şarkılar eşliğinde gönüllerinde eğlendi.