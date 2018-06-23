Babaeski'de, Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği kuruldu

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği kuruldu.

Babaeski Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği kurucu üyeleri Hafize Türkcan, Gülay Yıldırımlar, Taner Balcı, Melis Sezer, Gülsüm Kaynaklar, Halit Şen ve Mesut Aslan'dan oluştu. Dernek kurucu başkanı seçilen Hafize Türkcan, üyelere derneğin amacı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Babaeski ilçe merkezi, Alpullu, Büyükmandıra, Karahalil beldeleri ve ilçeye bağlı köylerdeki doğal yaşam alanlarını, yaban ve sokak hayvanlarını korumak ve devletin organları ile ortak çalışmalar yürüterek, bu perspektifte çözümler üretmek amacı ile kurulmuş bir sivil toplum örgütüyüz. İlk başlangıçta Babaeski ve çevresinde başı boş ve tedaviye ihtiyaç hayvanları tespit edip, hızlı bir şekilde tedavilerini yaptırıp, belediyemiz tarafından yapımı devam eden barınağın bir an önce açılmasını sağlayarak, onları kontrol altına almak olacaktır. Daha sonra Hayvanları Koruma Federasyonu (HAYTAP) iş birliği içerisinde çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürmektir" dedi.



