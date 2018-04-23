Babaeski'de askere giden gençlere belediyeden eğlence

Vahit İŞBAŞARAN/BABAESKİ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ' nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, l998/2 tertip olarak askere giden gençler için belediye tarafından eğlence düzenlendi.

Kültür Park'taki kapalı alanda düzenlenen eğlenceye Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç Balyemez, askere gidecek gençler, aileleri ve arkadaşları katıldı. Başkan Balyemez, "Beldemizden asker ocağına uğurlayacağımız l998/2 tertip gençlerimizin yanında olmak için toplandık. Yıllardır geleneksel hale gelmiş olan asker düğünlerimiz, kültürümüzün bir parçası olmuştur. Bizler öyle bir tarihsel geçmişe sahip olmuş bir milletiz ki, vatani görevini yerine getirmek için yola çıkacak kardeşlerimizi düğünlerle asker ocağına uğurluyoruz. Yüzyıllardır bu topraklarda, askere giderken gençlerimize kınalar yakıldı, düğünler yapıldı al yazmalar verildi. Yakılan kınalarda, yapılan düğünlerde verilen al yazmalarda vatana bağlılığımızın ve vatan aşkımızın göstergesidir. Görevlerini eksiksiz tamamlayıp, sağlıkla ailelerine kavuşmaları dileklerimle, şimdiden hayırlı teskereler diliyorum" dedi.



Asker eğlencesi çalınan müzik eşliğinde geç saatlere kadar devam etti.

