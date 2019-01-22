Babaeski Belediye Başkanı Hacı, pazarcı esnafı ile buluşarak sorunlarını dinledi

Vahit İŞBAŞARAN/BABAESKİ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Babaeski ilçesi Belediye Başkanı Av. Abdullah Hacı, pazarcı esnafı ile buluşarak esnafların sorunlarını dinledi.

Pazar yerinde esnafları tezgahlarının başında ziyaret eden Belediye Başkanı Av. Abdullah Hacı, kendilerine hayırlı işler dileyerek taleplerini yerinde dinledi.Esnafların yoğun ilgi gösterdiği Belediye Başkanı Hacı, esnaflarla kahvaltı etti.Ziyaretten oldukça memnun kalan esnaflar, “Başkanımız seni çok seviyoruz. Herzaman olduğu gibi bugünde bizleri ziyaret ederek sorunlarımızı dinlediniz.Size çok teşekkür ediyoruz.Her zaman başkanımızın yanındayız” dedi.