Baba ve oğuldan sonra torun Karayel: Milletvekili olacağım

AK Parti eski Milletvekili Yaşar Karayel’in oğlu İsmail Emrah Karayel, Kayseri’den 2. kez milletvekili seçildi. Torun 6 yaşındaki İbrahim Emin Karayel, "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna, "Milletvekili" yanıtı verdi.

AK Parti’de 3 dönem Kayseri Milletvekilliği yapan Yaşar Karayel'in oğlu İsmail Emrah Karayel son seçimlerle birlikte 2. kez vekil olarak seçildi.

Kayseri 23, 24 ve 25’inci dönem Milletvekili Yaşar Karayel, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Ülkemiz için hayırlı olsun. Bizim çocuklarımızın geleceği de Türkiye’nin geleceği ile eşdeğerdir. Bundan sonra ülkemize, milletimize, şehrimize hayırlı hizmet yapmalarını istiyoruz. Ailecek hemşerilerimizle bir arada olmak bizim için şereftir" dedi.

Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise "Memleketimize hizmet ediyoruz. Nesiller hizmetle devam ediyor, elhamdülillah. İnşallah böyle devam edecek. Bir dönem daha Kayseri’ye hizmet edeceğiz. Hem Ankara’da ve Kayseri’de parti organlarında hizmet edeceğiz. Bu iş nesilden nesile aktarılıyor" diye konuştu.

Oğlu İbrahim Emin'i de zaman zaman parti etkinliklerine getirdiklerini kaydeden Karayel, "Bu yaşta hizmet nasıl edilir İbrahim’e öğretiyoruz. Babamız nasıl bize öğretiyse biz de ona öğretiyoruz" ifadelerini kullandı. Diğer yandan 6 yaşındaki İbrahim Emin’in o sırada muhabirinin "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna, "Milletvekili" yanıtını vermesi güldürdü.



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