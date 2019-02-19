Baba mirası ev, kayıtlarda yıkıldı iddiası

Selçuk BAŞAR/GÜCE, (Giresun),() -GİRESUN’un Güce ilçesinde babasından miras kalan evin, kadastro kayıtlarında, yıkılıp yerine 2 ev inşa edildiğinin yer aldığını öne süren Hüseyin Arslan, tepkili olduğu durumun düzeltilmesini istedi.

İstanbul'da yaşayan Hüseyin Arslan, ilçenin Merkez Mahallesi'nde babasından kendisine miras kalan tek katlı evin kadastro kayıtlarında yıkıldığı ve yerine 2 farklı ev yapıldığının yer aldığını öne sürdü. Arslan, yanlışın düzeltilmesi için girişimlerde bulundu, konuyu yargıya taşıdı. Kadastro yetkililerinin yanlış tutanak düzenlediklerini iddia eden Arslan, bahse konu evin yıkılmayıp sağlam olduğunu söyledi. Arslan, "Babamdan kalan şahsıma ait tapulu arazinin üzerinde bulunan evimin yıkıldığını, benim yokluğumdan yararlanılarak kadastro yetkililerince evimin keşfi yapılmadan tutanak düzenlendi. Evim yıkılmadı sağlamdır. Bu evin yerine iki tane ev yapıldığı tespit tutanaklarında görülmektedir. Tutanakların fotokopisiyle Kadastro Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulundum. Müfettişlerin arazimin üzerindeki eve keşif yapmadan 'Gördük düzelttik' diye yanlış ve eksik tutanak düzenlemişler. Şu anda elimde bütün belgelerimin var. İlçede mahkemeye müracaat ettim. Mahkeme de kararı düzeltmedi" dedi.