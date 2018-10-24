Aziz Sancar Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi açıldı

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adının verildiği kütüphane ve eğitim merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Yaptıkları çalışmalarla eğitime olan katkılarının artarak devam edeceğini vurgulayan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Eğitim ile Hayatı Birleştiren Belediyecilik Anlayışı ile çalışmalarımız hız kesmeden sürecek” dedi. Başkan Kılıç, “Değerli misafirlerimiz açılışını gerçekleştireceğimiz Prof. Dr. Aziz Sancar Kütüphane ve Eğitim Merkezimizin açılış töreni hepiniz hoş geldiniz. Daha önce ilçemizde bir tane halk kütüphanemiz vardı. Prof. Dr. Aziz Sancar Kütüphane ve Eğitim Merkezi ile birlikte ilçemizde kütüphane sayımız 3’e çıkarmış olduk. Hacettepe Üniversitesi öncülüğünde başlatılan ve Türkiye genelinde yürütülen 'Herkes İçin Kütüphane' projesini Gaziantep’te yürüten tek ilçe belediyeyiz. Prof. Dr. Aziz Sancar Kütüphane ve Eğitim Merkezi klasik kütüphanelerin ötesinde bir çalışma. Türkiye’nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine tüm belediyeler bu projeye katkıda bulundular ve 200'ün üzerinde kütüphane ve eğitim merkezi açıldı. Bu kütüphanede bu kapsamda açtığımız ikinci kütüphanemiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almaları ve daha kolay ulaşılabilir bilgiye sahip olabilmeleri için belediye olarak çalışmalarımız devam edecek. Eğitim ile Hayatı Birleştiren Belediyecilik Anlayışı ile çalışmalarımız hız kesmeden sürecek. Geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi görecek evlatlarımızın hayata hazırlanmasında önemli bir yapı taşı olacak kütüphanemiz Oğuzelimize hayırlı olsun. Bu süreçte emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aziz Sancar Kütüphane ve Eğitim Merkezi’nden başka Aziz Sancar'ların da çıkacağını söyleyen Yazar İlkay Marangoz ise "Kütüphane ve eğitim merkezimizin Oğuzeli halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi. İlkay, “Öncelikle Oğuzeli Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç’a davet için çok teşekkür ediyorum. Kütüphane ve Eğitim Merkezimizin ismi Prof. Dr. Aziz Sancar. Bu benim için büyük bir sevinç ve gurur. Aziz Sancar bey henüz Nobel ödülünü almadan ben onun yazmış olduğu kitaplarda çeviri olarak katkıda bulundum. Bugün burada sizlerle birlikte Aziz Bey’in isminin yaşayacağı eğitim merkezinin açılışında bulunmak beni çok heyecanlandırdı. Eminin buradan başka Aziz Sancarlar'da çıkacaktır. Buna vesile olduğu için başkanıma tekrar teşekkür etmek istiyorum. Kütüphane ve Eğitim Merkezimizin Oğuzeli halkına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Program sonunda Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç öğrencilere kitap hediye ederken, yazar İlkay Marangoz da deneyimlerini paylaştı.

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