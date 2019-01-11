Ayvazoğlu: Uzungöl’ü cazip hâle getirmek için etkinlikler düzenleyeceğiz

TRABZON Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü, yaz sezonunda olduğu gibi kışın da cazip hâle getirmek için etkinlikler düzenleneceğini belirttti. Ayvazoğlu, "Bu kış sezonundan itibaren Uzungöl olsun başka destinasyon alanları olsun aktiviteli geçirmek istiyoruz. Uzungöl’ü cazip hâle getirmek için etkinlikler düzenleyeceğiz” dedi.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğa harikası turizm merkezi Uzungöl'de, yaz sezonundaki hareketliliğin, kışa da yansıtılması amaçlanıyor. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Uzungöl'ü kışın da cazip hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Ayvazoğlu, “Yazımızı doğayla, sanatla, kültürle kurtarabiliyoruz ama kışın özellikle ekim ayından mart ayına kadar olan dönemde herhangi bir aktiviteyi ayarlama açısından eksikliğimiz var. Bu kışı Uzungöl olsun başka destinasyon alanları olsun aktiviteli geçirmek istiyoruz. Uzungöl’ü cazip hale getirmek için bir takım festivaller, aktiviteler, düzenleyeceğiz. İnanıyorum ki bunlarla beraber kış turizmi canlanacak” dedi.

'HEDEF TURİZMİ 12 AYA YAYMAK'

Trabzon’da turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini belirten Ayvazoğlu “Bunu yaparken ürün çeşitliliğini tabi ki arttırmanız gerekiyor. Gelen insanların beklentilerini bu şehirden her ay alabilecekleri ve herkesin geldiğinde kendine ait bir şey bulabileceği bir yapılanmayı gerçekleştirmemiz lazım. Biz yazımızı doğayla, sanatla, kültürle kurtarabiliyoruz ama kışın özellikle ekim ayından mart ayına kadar olan dönemde herhangi bir aktiviteyi ayarlama açısından eksikliğimiz var" diye konuştu.

'İÇ TURİZMİ CANLI TUTABİLİRİZ'

Kış turizmine yönelik yapılacak olan planlamaları da aktaran Ayvazoğlu “Bu kışı Uzungöl olsun başka destinasyon alanları olsun aktiviteli geçirmek istiyoruz. Kar bisikleti, hedikli kar yürüyüşü, şambrelle ile kayış en azından bunları gerçekleştirip iç turizmi canlı tutabiliriz. Uzungöl bunun için tamamen donanımlı bir alt yapıya sahip" ifadelerinde bulundu.