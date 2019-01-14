Ayvazoğlu: Trabzon’a 148 ülkeden turist geldi

Filiz YILDIRIM/TRABZON,()- TRABZON İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, direk uçuş seferlerinin de yapılmasıyla kente 148 ülkeden turist geldiğini belirtti. Ayvazoğlu, "Özellikle dış hatlara baktığınızda geçen yıl 869 sefer varken bu yıl sadece 11 ayda bin 140 sefer yapılmış. Baktığınızda yüzde 40’lık bir artış var" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt, Katar, Ürdün, Almanya, İsrail, Fransa, İngiltere, ABD, Belçika, Filipinler dâhil olmak üzere Trabzon’a 148 ülkeden turist geldiğini söyledi. Ayvazoğlu, “Özellikle dış hatlara baktığınızda geçen yıl 869 sefer varken bu yıl sadece 11 ayda bin 140 sefer yapılmış. Baktığınızda yüzde 40’lık bir artış var. Bu artışın en önemli sebeplerinden biri, 5 ayrı yabancı hava yolunun şehrimize direkt uçuş gerçekleştirmesi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Ürdün’den 5 hava yolu Trabzon’a direkt uçuş seferleri düzenliyor. Dış hatlardan şehrimize gelen yabancı yolcu sayısı 261 bin 127. Geçen yıl toplamda 204 bin kişi gelmişti" dedi.

'BİR İMPARATORLUK BAŞKENTİYİZ'

Trabzon’un 4 bin yıllık bir mirasa ev sahipliği yaptığını kaydeden Ayvazoğlu, “Bir imparatorluk başkentiyiz. Aynı zamanda tarihte önemli ticaret yollarının kesişmiş olduğu bir noktadayız. Trabzon, jeopolitik konumuyla tarihin her döneminde önemli bir yerleşim alanı olup merkez olarak kullanılan bir üs özelliğine sahip olmuş. Zigana gibi bir geçide ev sahipliği yapıyor. Tarihî İpek Yolu’nun gelmiş olduğu bir noktada. Korunaklı bir mekân, güvenlik anlamında da önemli bir merkez. Trabzon tarihten almış olduğu bu misyonu şimdi de devam ettiriyor. Geleceğe dair söyleyeceği sözü olan bir şehiriz. Trabzon, altyapısı ile her şeye hazır bir şehir. Dolayısıyla bölgenin öncü şehirlerinde bir tanesidir" diye konuştu.

'HEDEF SADECE TRABZON DEĞİL'

Karadeniz Bölgesi’nin toplu hâlde bir destinasyon merkezi olduğuna işaret eden Ayvazoğlu, şöyle dedi:

“Hedefimiz sadece Trabzon için değil, yanımızdaki tüm illerimizle birlikte bir aktivite içerisine girmektir. Bugün itibarıyla biz bunu yapmaya başladık bile. Trabzon’a Kuveyt’ten gelen fenomen, acenteler ve basın grubu olmak üzere 2 ayrı grubu gezdiriyoruz. Yaptığımız organizasyonlara Rize ve Gümüşhane’yi de dâhil ettik. Yarın belki de Ordu, Artvin, Giresun’u ilave edeceğiz"