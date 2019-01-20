Ayvalık’ta seramik kuş sergisi açıldı

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, Koza Kurt Kıtay’ın ‘Kanatlarım var diye uçabilir miyim sandın?’ isimli seramik sergisi açıldı.

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi’nde, Hacettepe Üniversitesi’nde seramik üzerine doktora yapan Koza Kurt Kıtay’ın, ‘Kanatlarım var diye uçabilir miyim sandın?’ isimli seramik sergisi beğeniye sunuldu. Serginin açılışına Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Kültür İşleri Müdürü Burak Tok, AYKÜSAD Başkanı Yaşar Akçay’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Serginin açılışında konuşan sanatçı Kıtay, “Seramik kuşlarımın her biri aslında birer kadını ifade ediyor. Metefor olarak kullandım. Kadınların yalnızlığını, topum içinde bastırılmışlığını, aşka aşık oluşunu ve ayakta durma çabasını simgeliyor. Sergideki çalışmalarımı 2,5 sene içinde ürettim.” dedi.

Serginin 30 Ocak tarihine kadar açık kalacağı belirtildi.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

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