Ayvalık’ta Kabotaj Bayramı kutlandı

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92’nci yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Ayvalık Liman Başkan Vekili Günhur Şanlı, Yelken İhtisas Kulübü ve Ayvalık Su Ürünleri Kooperatifi tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Deniz şehitleri için saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu. Ayvalık Belediye Bandosu’nun birbirinden güzel marş ve eserleri eşliğinde gerçekleşen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarına ilçe halkı da yoğun ilgi gösterdi.

Ayvalık Liman Başkan Vekili Günhur Şanlı, Türk denizciliğinin dönüm noktalarından birisi olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92’nci yıldönümünü kutladıklarını belirterek, "1 Temmuz 1926 tarihinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde çıkarılan Kabotaj Kanunu, bir anlamda Kurtuluş Savaşı’nın denizde kazanılan önemli bir boyutudur. Bu kanuna göre; Türkiye Limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması hizmetlerinin Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı belirtilmiş ve yaklaşık 350 yıldır süre gelen yabancılara verilen imtiyazlar sona erdirilmiştir. Bu kanun ile sadece bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki hükümranlık hakkımız perçinlenmemiş, aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönüm noktası olmuştur” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu ve Belediye Başkanı Rahmi Gençer deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Ayvalık’taki 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinde 100 metre serbest büyükler, 100 metre serbest gençler, 100 metre serbest yıldızlar ve 100 metre serbest engelliler yüzme yarışlarının ardından, günün en renkli ve heyecanlı yağlı direkten bayrak alma yarışları izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Yarışmalarda; 100 metre serbest büyük erkekler kategorisinde Ramazan Sürücüoğlu birinci, Uğur Kalburcu ikinci ve Volkan Güler üçüncü oldu. 100 metre genç erkekler serbest yarışında ise; Ahmet Can birinci olurken, ikinciliği Eren Gökçen, üçüncülüğü Mesut Demir kazandı. Yarışmaların yıldızlar etabında Arda Ceren Soylar, engelliler etabında ise Şahin Tunç yarışarak dereceye girdiler. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramlarının adeta simgesi olan yağlı direk yarışmasını da Mülayim Kırca kazandı.

Dereceye giren yarışmacıların hediyeleri Kaymakam Gökhan Görgülüarslan’nın öncülüğündeki protokol üyeleri tarafından verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki cankurtaran ve sualtı ekiplerinin yanı sıra, Setur Marina ve Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü’nün minik yelkencilerinin gösterileri de kutlamalara damgasını vurdu.

Tuncel YILMAZ/AYVALIK(Balıkesir), ()

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