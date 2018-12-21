Ayvalık’ta işsizlere istihdam yaratacak proje

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesindeki Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan, “Simülasyon Teknolojisi ile Sanayinin İhtiyaç Duyduğu Nitelikte Eleman Yetiştiriyoruz” projesi, ilçede işsiz gençlere yepyeni bir iş imkânını da beraberinde getirmeye hazırlanıyor.

Ayvalık Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idaresi ile öğretmenleri, simülasyon teknolojisiyle ülke sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirmek üzere bir proje hazırladı. Proje kapsamında; simülasyon ile kaynakçılık eğitimi vermeyi planlayan okul idaresi ile öğretmenleri, projeyi Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın da katkılarıyla, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’na (GMKA) sundu. 165 bin TL'lik proje bedelinin yüzde 90’ını GMKA, yüzde 10’unu ise Milli Eğitim Bakanlığı üstlendi.

İŞSİZLERE İŞ FIRSATI

Konuya ilgili açıklamalarda bulunan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nadir Çağıl, projenin eğitim etabı sürecinin 1 Aralık 2018'den itibaren resmen başladığını vurgulayarak, “1 Mayıs’ta tamamlanması planlanan eğitim döneminde, 3 eğitmenle birlikte kaynak operatörü olmak isteyen yetişkin, işsiz bireylere veya kaynakçılık konusunda uzmanlaşmak isteyen bireylere yönelik kurslar düzenlenecektir” dedi.

Kurs için kayıtların, 31 Ocak 2019'da sona ereceği belirtildi.

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), ()

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