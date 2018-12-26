Ayvalık’ta film ve müziği birleştiren konser

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde çekilen ve başrollerini Kadir İnanır ile Hümeyra’nın oynadığı 1981 yılı yapımı ‘Kırık bir aşk hikâyesi’ filminin sevilen şarkıları, Gönül Tuna Müzik Topluluğu’nun konserinde seslendirildi.

Ayvalık’ta Gönül Tuna Müzik Topluluğu, İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde ‘Kırık Bir Aşk Hikâyesi’ filminin müziklerini seslendirdi. Müzik topluluğu şarkılarını, Kadir İnanır ve Hümeyra’nın imkânsız aşkı konu edinen filminden sahneler eşliğinde söyledi. Sözlerini Ayvalık’a yerleşen Mustafa Çağlar’ın yazdığı ‘Anlatamam bu aşkın hikâyesini, derindir’ adlı şarkı ile başlayan ve bir buçuk saat süren konser, ‘Kaderimde hep güzeli aradım. Duvardaki resim başka sen başka’ adlı şarkı ile sona erdi. Proje konseri ile büyük beğeni toplayan ses sanatçısı Gönül Tuna, “O filmi sinemada ilk kez izlediğimde 19 yaşındaydım. Ayvalık’a aşık oldum ve yerleşme kararı aldım. 2012 yılından bu yana yaşadığım Ayvalık’ta beni böylesine etkileyen filmi konserime taşımak mutluluk verici. Filmi belki 50 kez izledim. Kare kare ezberimde. Yaz sezonunda amfi tiyatroda konseri tekrar düzenlemeyi istiyorum” dedi.

350 kişi kapasiteli salonun tamamen dolduğu konserde Şef Gönül Tuna yönetimindeki ‘Gönül Tuna Müzik Topluluğuna’ İzmir Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri ve Devlet Klasik Türk Müziği Saz Sanatçıları eşlik etti.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

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