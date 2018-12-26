Ayvalık’ta engellilerden 20. yaş kutlaması

BALIKESIR'in Ayvalık ilçesinde, 1998 yılında kurulan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED)Genel Merkezi, 20'nci kuruluş yıldönümünü düzenlenen bir organizasyonla kutladı.

Ayvalık Belediyesi’ne ait Halil Başyazgan Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde gerçekleşen coşkulu kutlama etkinliğinde; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu eski Genel Başkanı ve Ayvalık Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Hamdi Atay, BOED’in Gömeç Şubesi yönetimi ve derneğin engelli üyeleriyle, aileleri hazır bulundu. O Ses Türkiye finalisti Özgür Özgül ile piyanist Ozan’ın ücretsiz sahne aldıkları organizasyonda; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'a, etkinliğe gecikmeli gelmek zorunda kaldığı için Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer adına Ayvalık Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Ali Ürkmez'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'a, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kurtuluş'a, derneğin kurucu Genel Başkanı Muharrem Parmaksız'a, eski Genel Başkan Suat Salgın'a, Özel Zeytin Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Özer Uygun’a plaket verildi.

'ASIL HEDEF ENGELLİ İSTİHDAMI'

BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş ise, derneğin kuruluşunun 20'nci yıldönümünün kendisi ve arkadaşlarının görev yaptığı döneme rastlamasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bugün, bu davaya bizden önce başlayan arkadaşlarımız Muharrem Parmaksız ve Suat Salgın’ın da yanımızda olması beni ve arkadaşlarımı ayrıca gururlandırdı. Derneğimiz, amacına yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Engelli arkadaşlarımızı aynı çatı altında toplamış olmamız, onların sosyal hayata adapte olabilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Engellilerimize el becerilerini kazandırmak ve bu sayede de onları rehabilite edebilmek adına 3'üncü iş atölyemizi de hizmete sokmuş durumdayız. Çok hızlı adımlarla ilerlediğimizi düşünüyorum. Bugün burada olan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Hem geleneksel yeni yıl eğlencesi hem de derneğin kuruluşunun 20'nci yıldönümünün kutlandığı etkinlikte, konuklara pilav-ayran ikramının yanı sıra kuruluş yıldönümü nedeniyle kesilen pastadan ikram edildi.

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), ()

FOTOĞRAFLI

