Ayvalık’ın doğal ve tarihi yapıları GMKA desteğiyle korunacak

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesindeki Şeytan Sofrası Mahalli Sulak Alanı koruması ve Altınova’daki Kadı Cami onarımı için Kaymakamlık tarafından hazırlanan iki projeye, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) hibe desteği verecek.

Ayvalık’ın önemli sulak alanlarından olan, ancak inşaat ve insan baskısı altında bulunan Şeytan Sofrası Sulak Alanının korunması, ilçenin ev sahipliği yaptığı farklı kuş türlerinin zarar görmemesi ve gözlemlenebilmesi amacıyla hazırlanan ‘Ayvalık Doğal Yaşamı Koruyor’ başlıklı proje ile ‘Altınova Kadı Cami Koruma ve Çevre Düzenlemesi’ projesine, GMKA tarafından destek verildi. GMKA’dan, Kadı Cami projesine yaklaşık 1.5 milyon TL, sulak alan koruma projesine ise yaklaşık 900 bin TL bütçe ayrılacak. Ayvalık Kaymakamlığı koordinasyonunda hazırlanan projeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, İlçe Müftülüğü, İlçe Turizm Müdürlüğü, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ayvalık İlçesi Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB), Özyeğin Üniversitesi öğretim görevlisi Ayşegül Özer gibi çok sayıda kurum ve kuruluş ortak ve iştirakçi olarak katkı sunuyor.

Ayvalık’ın doğal, mimari ve kültürel değerlerinin korunması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, ilçe için iki önemli proje çalışmasına hibe desteği verileceğini açıklayarak, “İlçemize hayırlı olsun. Katkı veren, iştirakçi olan ve projeyi hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. GMKA’ya göre yol haritamızı belirleyerek, çalışmalara başlayacağız” dedi.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

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