Ayvalık zeytinyağının geçmişi ve geleceği konuşuldu

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 'Ayvalık’ta Yetişenler' söyleşisinde, zeytinyağının günümüze kadar gelişiminde yaşananlar ve gelecekteki süreçte yapılması gerekenler konusu ele alındı.

Ayvalık Belediyesi ile ömrünü Türkiye'de zeytin yetiştiriciliğine vakfetmiş Muhip Özyiğit'in kızı Bilon Özyiğit Gürayman işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Ayvalık’tan Yetişenler’ başlıklı söyleşi dizisi, zeytin ve zeytinyağının geçmişi ve geleceği konusu ile devam etti. Kırklareli Üniversitesi Ekonometri Bölümü Araştırma görevlisi ve Ayvalık Ticaret Odası Zeytinyağı Tadım Laboratuvarı Panel lideri Dr. Suzan Kantarcı Savaş, Cumhuriyet döneminde Ayvalık zeytinyağlarının, Rusya’ya, İngiltere’ye ihraç edildiğini belirtti. Zeytin ağacının mitolojik öyküsünü anlatan Savaş, zeytinin hikayesinin, dostluk hikayesi olduğunu söyledi.

Türkiye' de yaklaşık 172 milyon zeytin ağacının yüzde 7’sinin Balıkesir’de, 1 milyon civarı ağacın ise Ayvalık’ta olduğunu söyledi. Savaş, “Ayvalık, zeytinyağında bir marka. O zaman da bir markaydı. Cumhuriyet sonrasında da marka olmaya devam etmiş. Osmanlı’dan gelen bir marka. Cumhuriyet sonrasında da Ayvalık ismi bir marka olmaya devam etti. Coğrafi Menşei işaretinin hem kalite hem de denetlenmesi için bir zeytinyağı tadım laboratuvarı var. 16 kişilik grubumuz gönüllü olarak geliyor. İçinde üreticilerimiz, fabrikada çalışanlar ve müstahsillerimiz var. Biz zeytinyağının gönüllü insanlarını sisteme dahil edip varlığını korumayı ve çocuklarımıza aktarmayı hedefliyoruz” dedi.

Kadri KAYA / AYVALIK(Balıkesir), ()

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