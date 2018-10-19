Ayvalık UNESCO Dünya Mirası listesinde kalıcı olmak istiyor

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi, geçici olarak yer aldığı UNESCO Dünya Mirası listesinde, ‘Endüstriyel Peyzaj’ başlığıyla kalıcı olmak için çalışmalara devam ediyor.

Ayvalık Belediyesi ile ortak yürütülen çalışma için Ayvalık’a gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Dünya Miras Alanları Şube uzmanları Zeynep Tuna Yüncü, İpek Özbek ve Kıvılcım Neşe Akdoğan, kentte inceleme yaptı. Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer ile Paşa Limanı’nda bir araya gelen bakanlık heyeti, Şeytan Sofrası, Ayvalık Kentsel Sit alanı, Cunda Adası, Küçükköy ve zeytinlik alanlardaki gezi-inceleme çalışmasını tamamladı.

Alan yönetimi plan taslağı hazırlamak üzere kente gelen bakanlık heyeti, merkezi ve yerel yönetim ile alan yönetim sınırlarının belirlenmesinde teknik görüş verebilecek kurum ve kişilerin katıldığı bir toplantı düzenledi. Dün akşam bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü İhsan Keçeli, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Filiz Gürboğa, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bakanlık yetkilileri katıldı.

“BUGÜN TARİHİ BİR TOPLANTI YAPIYORUZ”

Toplantı öncesi yaptığı konuşmada, hedefin ‘UNESCO Dünya Mirası listesinde kalıcı olmak’ olduğunu kaydeden Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık'ın sürdürülebilir bir zeytin sanayisi olduğunu söyledi. Bu nedenle ‘Endüstriyel peyzaj’ başlığı ile UNESCO’ya müracaat ettiklerini belirten Gençer, "Türkiye’den 78 alan UNESCO sürecinde bekliyor. Biz hızlı bir şekilde bu başlık sayesinde geçici listeye alındık. Esas işimiz şimdi başlıyor. Alan yönetim planı yapmak için aramızda Kültür Bakanlığımızın çok değerli temsilcileri var. 3 gündür Ayvalık’ı karış karış geziyorlar. Dosyamızı Kültür Bakanlığına gönderdiğimizden bu yana bize çok yardımcı oldular. ODTÜ’den öğretim üyemiz her zaman bize yardımcı oldu. Bakanlığımızın nezaretinde birlikte bu alan belirlemesini yapmak istiyoruz. Hepimiz Ayvalık’ı çok seven ve değerinin anlaşılmasını isteyen insanlarız. Zeytinliklerimiz var, meramız, sulak alanlarımız, tabiat parkımız var. Ayvalık çok çeşitli doğal güzelliklere sahip. UNESCO’da bunlardan bir tanesi olacak" dedi.

Ön değerlendirme toplantısından sonra kurum ve kişilerden yazılı olarak görüşlerinin isteneceği ve bir aylık süreç içerisinde bu görüşlerin bakanlık onayına sunulacağı belirtildi.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

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