Ayvalık'ta zabıta ekipleri pazarda etiket denetimi yaptı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Belediye zabıta ekipleri, semt pazarında tüketicilerin korunması ve farklı fiyat uygulamasının önüne geçilmesi için etiket denetimi yaptı.

Ayvalık semt pazarında denetim yapan zabıta ekipleri, fiyat etiketlerini mutlaka tüketicinin görebileceği yerde bulundurmaları ve etiketsiz satış yapmamaları gerektiği konusunda esnaflara uyarıda bulundu. Ekipler, yaptıkları tüm uyarılara rağmen fiyat etiketi olmadan satış yapan esnafa para cezası kesileceğini kaydetti. Yapılan denetimlerden memnun olan tüketiciler, zabıta ekiplerine teşekkür ettiler.

Zabıta ekiplerinin ilçedeki tüm semt pazarlarında etiket denetimi yapacağını ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, “Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor” dedi.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

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