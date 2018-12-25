Ayvalık'ta yeni yıl için alışveriş pazarı açıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İktisadi İşletmesi, tasarım ürünler ve el işlerinin satışa sunulduğu yeni yıl hediye pazarı açtı.

2018’in son günlerinde yılbaşı için düzenlenen hediyelik eşya pazarı, ÇYDD Fahamet-Ali Kemal Sabuncugil Eğitim Evi'nde açıldı. El yapımı takılar, örmeler, oyuncaklar, reçeller, seramikler ve dekoratif yılbaşı süslerinin satışa sunulduğu pazar, yeni yıl nedeniyle özgün hediye arayanlar için alternatif oluşturdu. 12 standın yer aldığı pazar, 30 Aralık tarihine kadar açık kalacak.

ÇYDD Ayvalık Şubesi Başkanı Nuray Özer ile Başkan Yardımcısı ve ÇYDD İktisadi İşletme sorumlusu Suat Şerifeken, “ÇYDD İktisadi İşletmesi olarak Eğitim Evi’nde bir hafta süreli bir hediye pazarı açtık. El emeklerini satmak isteyen kişiler bizden masa satın alarak yaptıklarını değerlendiriyorlar. Satılan ürünler ve satış fiyatları ile bizim bir ilgimiz olmuyor. Yeni yılda sevdiklerine bir hediye almak isteyenleri pazara bekliyoruz” dedi.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

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