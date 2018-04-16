Ayvalık'ta 'Slow Olive' buluşması gerçekleştirildi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Uluslararası Slow Food hareketinin zeytin coğrafyasını buluşturan ‘Slow Olive Bienali' gerçekleştirildi. Ortak değerin zeytin olduğu mesajı verilen etkinlikte, insanların hayatta kalmak için bütüncül düşünerek korumacı yaklaşması gerektiği belirtildi.

Slow Food International, Ayvalık Belediyesi ve Türkiye’deki Slow Food birlikleri elbirliği ile organize edilen Slow Olive 2018 buluşması, Taksiyarhis Anıt Müzede düzenlendi. Slow Olive buluşması, ev sahibi Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer ve Slow Olive etkinliğini iki yıl önce başlatan Defne Koryürek’in açılış konuşmalarıyla başladı. Ayvalık’ta ikinci kez düzenlenen etkinlikte, Slow Food ağının zeytin coğrafyasından katılımcıları ise; İtalya, Arnavutluk, Fas, Türkiye, Lübnan ve Filistin’den oldu. Katılımcılar bu toplantıda ortak değer zeytine dair uzmanlıkları, çalışmaları ve tecrübelerini paylaştılar. Slow Olive 2018'de küçük ölçekli zeytin ve zeytinyağı üreticisinin ürün ve pazar sıkıntısı, zeytinlik alanlarının nitelikleriyle korunması, zeytin çeşitliliğinin ve kadim zeytin alanlarının kayıt altına alınması gibi önemli konu başlıkları tartışıldı.

‘ZEYTİN İNSANA ENERJİ VERİYOR’

Zeytin ve doğa dostlarının Slow Olive’de güzel bir amaç için bir araya geldiğini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Bizlere önder oluyorsunuz, bu konuların uzmanısınız. Biz de kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla sizlerden öğrendiklerimizi paylaşıyoruz. Bu bizim için önemli. Zeytin, zeytinyağı denilince herkesin gözü parlıyor. Sadece zeytin bölgelerinde yaşayanlar değil diğer bölgelerde yaşayanlar için de bu böyle. Zeytin insana böyle bir enerji veriyor. Ağacının yapısı, ürününün güzelliği, bereketi, nefaseti, hikâyeleri. Birçok efsanede zeytin var. O yüzen insanların zeytine alakası, ilgisi var” dedi.

‘ZEYTİNİ DEVLET KORUMALI’

Zeytin bölgelerinin çok nadide olduğunu söyleyen Başkan Gençer, şunları söyledi:

“Bazı alanlarda bu zeytin ağaçlarını kesip ya da yok edip oraları beton yapmak ya da maden çıkarmak gibi niyetler var. Bununla ilgili 15 yıla yakın bir karşı duruş gösteriliyor. İlk başta ufak başladı bu duruş ama şu anda çok bilinçlendi insanlar. Bunu arttırmalıyız, çünkü bu tehlike henüz daha bitmiş değil. Zeytin yasasını değiştirmek istiyorlar. Zeytinlik alanlarında maden aramak ya da inşaat yapmak istiyorlar. En değer verdiğimiz bölge olmasına rağmen Körfez bölgesinde 1980’lerde başlayan sahile hücum programıyla zeytin alanları talan edildi, inşaatlar yapıldı ve bu alanların bir kısmını kaybettik. Bu yanlışı gördük, ama devletin koruması lazım.”

‘AYVALIK SAYESİNDE ÖĞRENDİK’

Slow Olive etkinliğini başlatan Defne Koryürek ise, “Zeytinle ilgili bir şey öğrendiysek, Ayvalık sayesinde öğrendik. Ayvalık’ta zeytinin nasıl bir kültürü olduğunu, insan, ağaç, toprak ve bunun etrafındaki varlığın, bütünlüğü korumanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bunu sadece turizm olarak görmedik. Buranın bizzat zeytine gönül vermişi zeytini koruyan, kollayan, Ankara’ya giden, bu işin politikasını yapan zeytinciye borçluyuz. İyi ki varlar” diye konuştu.

Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), ()

FOTOĞRAFLI