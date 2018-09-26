Ayvalık'ta okul tuvaletleri imeceyle yenilendi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Küçükköy Necmi Komili İlkokulu tuvaletleri, okul idaresi ve Okul Aile Birliği öncülüğünde pek çok kişi ve kurumun desteği alınarak yenilendi.

Okul tuvaletlerini yeni eğitim öğretim dönemi için yenilmek isteyen Necmi Komili İlkokulu Okul Aile Birliği, uzun yıllardır bağış amaçlı kağıt toplayan ve sivil toplum örgütlerine destek olan Yusuf Somay’a ulaştı. Duyarlı vatandaş Somay, velilerin ricasıyla Ayvalık esnafından topladığı 2 ton atık kağıdı, okulun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bağışladı.

Atık kağıtlar, Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer’in talimatıyla Edremit’te bulunan geri dönüşüm merkezine transfer edildi. Veliler, tuvaletler için gerekli malzemeleri yine Edremit’te yer alan Kale Seramik Körfez Nidus İnşaat şirketinin sahibi Bülent Şamlı sponsorluğuyla temin etti. Tuvaletlerin yenilenmesi için gerekli mimari proje mimar Fırat Aykaç’ın gönüllü katkısıyla hazırlandı.

Atık kağıtlardan elde edilen gelir ile tuvalet inşaatında kullanılacak nalburiye malzemelerin alımı sağlandı. Okulun tuvaletleri yenilendi. Velilerin büyük bir dayanışma örneği gösterdiği bu faaliyette Ayvalık’taki kurumların katkısı yüzleri güldürdü.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

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