Ayvalık'ta, 'Nasıl bir yerel yönetim istiyoruz' forumu düzenlendi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Demokrasi Platformu, ‘Nasıl bir yerel yönetim istiyoruz ve bunu nasıl örgütleriz’ başlıklı bir forum düzenledi.

Ayvalık Orhan Peker Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen foruma, sivil tplum kuruluşları, meslek odaları ve siyasi partilerden 26 farklı grup temsilcisinin yanı sıra, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı. Forumda ilçe tarihi ve bugününe ilişkin kısa bir bilgilendirme yapıldıktan sonra Ayvalık Demokrasi Platformu, yerel seçimlerle ilgili yapılacak çalışmaları görüştü.

Forumun ikinci oturumda çözüm önerilerine dair söz alan katılımcılar, katılımcı belediye için halk örgütlenmesinin önemine vurgu yaptı. Kent inisiyatifi ile birlikte mahalle meclislerinin oluşturulması ve kentin yönetimine aktif katılımlarının sağlanması için somut adımlar atılması konusunda görüş birliğine varılan forumda, önümüzdeki hafta daha detaylı olarak bir deklarasyon açıklanacağı duyuruldu.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

FOTOĞRAFLI

