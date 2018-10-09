Ayvalık'ta KASİAD 10'uncu yılını kutladı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde kadınlara psikolojik ve sosyal destek veren Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği'nin (KASAİD) 10’uncu kuruluş yıldönümü kutlandı.

Ayvalık'ın Çamlık Mahallesi'nde bir restoranda düzenlenen yemekli toplantıda, üyeleri, kursiyerleri ve sivil tohlum kuruluşları temsilcileriyle 10’uncu yılını kutlayan KASAİD yönetimine, Belediye Başkan Yardımcısı Figen Güren, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Elif Kıvanç, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Şube Başkanı Nuray Özer ve Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Şube Başkanı Gülden Sarıbaş destek verdi. 10 yıldır kadınlara destek verdiklerini söyleyen KASAİD Şube Başkanı Filiz Karayelli, Ayvalık’ta kadınlara psikolojik ve hukuki desteğin yanı sıra el sanatlarına yönelik eğitim ve çalışmalarla sosyal ve kültürel desteğe de devam edileceğini söyledi. Avukat Songül Afacan, psikolog Aytül Hoşbakan ve el sanatları öğretmeni Aysel Güngör'e gönüllü hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken, yürütme kurulu tarafından plaket verildi.

Kutlamada; Başkan Filiz Karayelli, Aysel Güngör, Songül Afacan, Gürsel Koyuncu, Güher Eren, Fahriye Çamur’dan oluşan yönetim kurulu ile birlikte pasta kesildi.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

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