Ayvalık'ta, 'Karma-Karışık' resim sergisi açıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Banu-Yasin Ürüçoğlu çiftinin, ‘Karma-Karışık’ adlı resim sergisi açıldı.

Ayvalık Orhan Peker Sanat Galerisi’ndeki serginin açılışına, Belediye Başkan Vekili Gökay Bacan, AYKÜSAD Başkanı Yaşar Akçay’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatsever katıldı. Sergide, Banu Küpeli Ürüçoğlu kadın figürlü, sürreal çalışmaları, eşi Yasin Ürüçoğlu ise keçe, vitray ve akrilik teknikle yaptığı resimler ile yer aldı. Kendi yaşamını resimlerine yansıttığını belirten Banu Ürüçoğlu, "Resimlerim hayali ve sürrealist. Akrilikten guaja karışık malzeme ve teknikle çalışıyorum. Kadın figürlerin, kendimi, eşimi, kedilerimi konu aldım. Masalsı bir anlatımı tercih ediyorum. Hayata renkli bakmak ve renk katmak gerek diye düşünüyorum" dedi.

Keçe'den vitraya farklı tekniklerde ürettiklerini sergiyle, Ayvalık’ta yaşayanlarla buluşturan Yasin Sürüçoğlu ise, "Bir işletme için yaptığım zeytin temalı vitray çalışmamı 5 metre karelik fotoğraf olarak sergiye aktardım. 94 yılından bu yana devam eden Keçe çalışmalarımdan örneklerin yanı sıra, suluboya tükenmez kalem ile yaptığım ve kent peyzajını, kentin karmaşası ve ışıklarını yansıttığım çalışmalarıma bu sergide yer verdim" diye konuştu.

Sergi, 13 Şubat tarihine kadar açık kalacak.

Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), ()

FOTOĞRAFLI

