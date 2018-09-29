Ayvalık'ta itfaiyeciler vatandaşları bilgilendirdi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde İtfaiye Teşkilatı'nın 304'üncü kuruluş yıldönümü kapsamında okullarda öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları yapıldı. Vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği, İtfaiye Haftası dolayısıyla ilçedeki 10 okulda ‘Özenle yaptığını tedbirsizliğinle yakma. Daha güçlü Balıkesir daha güçlü Balıkesir İtfaiyesi’ sloganıyla eğitim çalışması düzenledi. Ekipler, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı.

Ayvalık'ta 3 merdivenli araç, 4 arazöz, kurtarma aracı, 2 öncü araç, 1 bot ve 2 jet ski ile 7/24 görev başında olduklarını ifade eden İtfaiye Amiri Murat Turgut, “Okullarda öğrencilere yangının zararları anlatıldı. Yangından korunma yolları ve alınması gereken önlemler belirtildi. İtfaiyeciler olarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak ve onlara yardımda bulunmak için varız. Ayvalık’ta 24/48 olarak ama 7/24 hizmet veriyoruz. Afetler, depremler, yangınların yanı sıra kazalar ve kurtarma çalışmalarında da 112 ihbar hattı aracılığıyla çalışarak gerektiği her anda göreve hazırız. Biz hazırız ama yine de kazaların, yangınların az olmasını diliyor, böyle olması içinde gerekli tedbirleri alıyoruz” dedi.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

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