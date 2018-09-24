Ayvalık'ta gönüllü dalgıçlar denizdeki çöpleri topluyor

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, dalış sporu yapan amatör ve profesyonel dalgıçlar, dalış sonrasında ada sahilleri ile deniz dibindeki çöpleri toplayarak, çevre temizliğine gönüllü olarak katkı veriyor.

Ayvalık’ta dalış eğitmenliği yapan Yılmaz Tabanlı öncülüğünde gerçekleştirilen uygulama, vatandaşların takdirini topluyor. Topladıkları kamyonlar dolusu çöpü, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’na döndüklerinde Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait çöp toplama araçlarına teslim ettiklerini belirten Tabanlı, yaptıkları gönüllü faaliyetten mutlu olduklarını belirtti.

Ayvalık’ın irili ufaklı 22 adasında gerçekleştirdikleri dalış eğitim faaliyetlerinde fark ettikleri her çöpü toplamaya çalıştıklarını kaydeden Tabanlı, “Çevreye duyarsız insanların, serinlemek için denize girdiği güzelim adaların koylarında gelişi güzel attıkları çöpleri, ekolojik dengeye zarar vermemesi için gönüllü olarak topluyoruz” dedi.

İlçede 20 yıldır dalış eğitmenliği yapan Tabanlı, vatandaşları çevre konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), ()

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