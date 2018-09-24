Ayvalık'ta gaziler ücretsiz ulaşım haklarına kavuştu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bazı toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım haklarını kullandırmadıkları için şikayette bulunan gazilerin sorunu çözüme kavuştu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu ve dernek üyelerinin şikayeti üzerine devreye giren Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer'in, sorunun çözümü için bulunduğu girişimler olumlu sonuçlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Mehmet Kıranoğlu, Nisan ayından bu yana kullanamadıkları ücretsiz ulaşım hakkının yeniden tanındığını belirterek, "Ayvalık Belediye Başkanımız Rahmi Gençer'in Gaziler gününde yaptığı açıklamanın ardından Şoförler ve Otomobilciler Odası bir açıklama yaptı. Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in açıklaması dikkate alındı. 21 Eylül’den bu yana ücretsiz ulaşım hakkımızı kullanabiliyoruz. Bunun için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'e, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

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