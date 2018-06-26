Ayvalık'ta Deniz ve Kum Festivali düzenlendi

BALIKESİR’in Ayvalık ilçe Belediyesi ve İnternational Folk Dance tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘Ayvalık Uluslararası Deniz ve Kum Festivali’, 8 ülkeden katılan 12 halk dansları topluluğu ve 475 dansçısının gösteriyle başladı.

Ayvalık Belediyesinin ev sahipliğinde, Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen festivalin açılışında Ukrayna, Moldava, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya, Hindistan, Bulgaristan, Bosna-Hersek ve Türkiye’den katılan ekipler folklor gösterileri sergiledi. Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Ayvalık Uluslararası Deniz ve Kum Festivalinin bu yıl 5'inci kez düzenlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bacan, ‘Deniz ve Kum Festivali’ ile Ayvalık’ın denizi, eşsiz plajlarının yanı sıra kültürel ve tarihi değerlerini dünyanın dört bir yanından gelen ülkelerin halk danslarıyla harmanlayarak farklı bir konseptte tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Organizasyonu yürüten İnternational Folk Dance Grubu’nun koordinatörü Salih Özsoy ise “Bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz festival ile ülkemize gelen konuklarımız aracılığıyla Antalya, Bodrum ve Çeşme gibi turizm merkezlerinin dışında Ayvalık’ın da uluslararası arenada tanıtımının yapılmasına katkı sağlıyoruz. Her yıl bu organizasyonumuza yurt dışından katılımlar artıyor. Organizasyonumuza katılan ülkelerde bizlere geleneklerini ve kültürlerini sunuyorlar. Organizasyonla bizleri tanıyorlar. Kültürümüzü ve misafirperverliğimizi görebilme imkânına kavuşuyorlar” dedi.

İki saatlik gösteride ekipler, kendi ülkelerinin kültürlerini, müziklerini, giysilerini ve yeteneklerini sergiledi. Festival yarın sona erecek.

Tuncel YILMAZ / AYVALIK(Balıkesir), ()

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