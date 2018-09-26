Ayvalık ortaokulu mezunları bir araya geldi

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, bugün Ayvalık Anadolu Lisesi olarak hizmet veren Ayvalık Ortaokulu’nun 1953/54 mezunları 3'üncü kez bir araya geldi.

Okul günlerini ve öğretmenlerini bir kez daha hatırlayan mezunlar, buluşmaları geleneksel hale getirdiklerini ve yıllar sonra bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Kutlay Arınç, Hikmet Denli, Özgün Aybar, Kayahan Özer, Acar Kurul, Çetin Akkoç, Erdoğan Derya, Sema Çamlılar Sevil Oruk Öztolon ve Aytekin Taşçıoğlu’nun katıldığı görüşmede, mezunlar özlem giderdi. Çocukluk ve gençlik yıllarına geri dönülerek anılar yeniden canlandırıldı.

Okuldan mezun olduktan tam 62 yıl sonra bir araya geldiklerini söyleyen ve bu görüşmeleri 3 yıldır tekrarladıklarını belirten mezunlardan Acar Kurul, “Arkadaşlarımızla yeniden görüşmemizde okul günlerimizi andık. O zaman askeri okullardaki gibi kasket kullanırdık. Kızlar da erkekler de kasketi unutursa okula giremezdi. Öyle disiplinli dönemlerdi. Çok güzel anılarımız oldu. Bunları bir araya geldikçe paylaşıyoruz” dedi.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

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