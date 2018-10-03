Ayvalık Belediyesi'nden temizlik seferberliği

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Belediyesi, ilçe genelinde temizlik kampanyası başlattı. Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, okullara çöp kovası, geri dönüşüm kutuları, temizlik malzemeleri, esnafa ise faraş ve süpürge dağıtım törenine katıldı.

Ayvalık Belediyesi; Kent Konseyi ile Türkiye Erezyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın (TEMA) destekleriyle temizlik kampanyası başlattı. Geçen 4 yılda ilçe genelinde sokaklara 3 bin 200 çöp konteynırı ve 800 çöp kovası konulurken, okullara ise 100 çöp kovası teslim edildi. Ayvalık Belediyesi, şimdide okullara geri dönüşüm kutusu, çöp kovası ve temizlik malzemeleri, esnaflara ise faraş ve süpürge dağıtımına başladı.

Malzeme dağıtım törenine katılan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, ilçenin temizliği için 7/24 görevde olduklarını söyledi. Sakarya İlkokulu ve Ortaokulu binasında kampanyayı başlatan ve öğrencilerin oluşturduğu TEMA grubuna kampanya hakkında bilgi veren Başkan Gençer, şunları söyledi:

“Biz okulunuzda sizinle birlikte kampanya yapmak için geldik. Sizlerden destek istiyoruz. Sizler bize yardım ederseniz, hep beraber Ayvalık’ı, çevremizi daha temiz bir hale getireceğiz. Kampanyamızda kullandığımız bazı malzemeleri kâğıt, teneke, cam şişe ve piller olsun bunları ayrıştıracağız. Geri dönüşümü olacak. Bu nedenle size bazı malzemeler getirdik. Öncelikle yapacağımız iş, yere hiçbir şey atmayacağız, atanları da uyaracağız. Mesele bu. Çünkü bizler, büyükler buna uymuyoruz. Bu konuda sizden destek istiyoruz. Siz bir büyüğü yere çöp atarken görürseniz uyarın" dedi.

Başkan Gençer, daha sonra Barbaros caddesindeki esnaflara kampanya kapsamında 650 adet mini faraş ve süpürge dağıttı.

Kadri KAYA/AYVALIK (Çanakkale), ()

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