Ayvalık Belediyesi'nden fırın ve marketlere denetim

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlar ve marketlerde etiket, gramaj ve fiyat denetimleri yaptı.

Ayvalık Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan 5 fırın ile Cunda Adası’nda bulunan 2 fırında denetim yapıldı. 1.5 TL'den satışa sunulan ekmeklerin 270 gram olup olmadığını tespit etmek için fırınlardaki ekmekleri tartan Zabıta ekibi, hijyen kurallarına uyulması konusunda da uyarıda bulundu. Eksik gramajlı ekmeklere el konulurken, her bir eksik gramajlı ekmek için 279 lira para cezası yazılacağı belirtildi.

Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki marketlerde, raflardaki ürünlerin fiyat etiketlerinden gramajlarına kadar detaylı denetim yaptı. Ekipler, marketlerde rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalıştı. Zabıta ekipleri, denetim sırasında yerli ürünlerin fiyat etiketlerindeki artışlarını da kontrol etti. Denetimlerde, marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı.

Denetimlerin periyodik olarak yapıldığını ve devam edeceğini kaydeden Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, “Ekiplerimiz kontrol ve denetimlerini arttırdı. Gerek halkımızın sağlığı gerekse ev ekonomileri için yaptığımız bu denetimler devam edecektir” dedi.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

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