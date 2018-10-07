Ayvalık adalarında sulak alanlar araştırılıyor

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) temsilcileri, Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer'i ziyaret ederek, ilçedeki 15 sulak alanın korunması için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

WWF Doğa Koruma Yönetmeni Etay Çağlayan ve Doğa Koruma Sorumlusu Eylül Dizdaroğlu, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’i makamında ziyaret etti. Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Nejdet Güngör’ün da hazır bulunduğu ziyarette, WWF’in ‘Ada Sulak Alanlarının Korunması’ projesi konuşuldu. WWF Doğa Koruma Sorumlusu Eylül Dizdaroğlu, Ayvalık'ta 15 sulak alan belirlediklerini söyledi.

Dizdaroğlu, "15 sulak alanın 11’ini 2018 yılında ziyaret ederek envanter çalışmamıza dahil ettik. İncelememizi 2019 yılında tamamlayacağız. Patriçia’nın güneyi, Çataltepe, Cunda’nın batı kıyısı ve Maden Adası Ayvalık’ta tespit ettiğimiz ada sulak alan noktalarından bazıları. Ayvalık’taki sulak alanlar tuzlu su ve acı su özelliği taşıyor ve tümü kıyı sulak alanı. Büyük bölümü mevsimsel sulak alan (yaz aylarında kuruyor). Çataltepe’deki sulak alanın kışlayan su kuşları için önemli olduğunu biliyoruz. Bu sulak alanların görülmediği için yok olması çok kolay ve sulak alanlarda insan baskısı yoğun. Çataltepe’de katı atık kirliliği yoğundu. Sulak alan yakınındaki yazlıkların ve alanın yakınının otopark olarak kullanılmasının bunun en büyük sebebi olduğunu düşünüyoruz. Maden adasında da denizden gelen kati atik, özellikle plastik kirliliği çok yoğun. Sulak alanları korumak ve tehditlere karşı dirençli hale getirmek için envanter hazırlayacağız” dedi.

BAŞKAN GENÇER'DEN PROJEYE DESTEK

Yapılan çalışmanın ilçe geleceği için önemli olduğunu ve destek vermeye hazır olduklarını belirten Başkan Gençer, “Ekosistemi güçlendirerek biyolojik çeşitliliğin korunacağına inanıyorum. Yaşamımız için doğaya muhtaç olduğumuzu unutmamalı, korumak için gerekli tüm çalışmaları yapmalıyız. Ayvalık’ımız, alan olarak ülkemizin en büyük tabiat parkına sahip. Adalardan oluşan tabiat parkımız çok özel. Doğal güzellikleri, mimarisi, kültürü, su altı, su üstü değerleri ile Ayvalık’ımızı korumak her zaman önceliğimiz oldu. Adalarımızdaki sulak alanlarla ilgili yapılacak çalışmaya da destek vermeye hazırız” diye konuştu.

Belediye ziyareti ardından; Kaymakamlık, Liman Başkanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği, Ayvalık Ticaret Odası ile Balıkesir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Burhaniye Şube Müdürlüğünü de ziyaret eden WWF ekibi, Ayvalık’ta ayrıca TEMA, Çevre Koruma ve Ayvalık’ı Güzelleştirme Derneği, Ayvalık Tabiat Derneği temsilcileriyle de bir toplantı yaptı.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

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