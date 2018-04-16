Ayvacık'ta Turizm Haftası kutlandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 42'nci Turizm Haftası düzenlenen tören ile kutlandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ayvacık Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen Turizm Haftası programına, Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin, Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, Ayvacık-Assos Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Doğuş Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, "Turizm, ekonomik kalkınmaya çok büyük bir katkısı olan ve tüm dünyada hızlı gelişen ve genişleyen sektörlerin başında gelmektedir. Ayvacık, Küçükkuyu Beldesindeki Zeus Altarı’ndan başlayarak, AlexandriaTroas Antik Şehri’ne kadar uzanan bir coğrafyada turizmin en yoğun olduğu bölgelerden biridir. Buradaki yabancı turizm faaliyetlerinin geride kalmasının sebebi ulaşımdır. Ulaşımların bu ören yerlerine en öncelikli yapılması gerekir. Ülkemizde karayolu ulaşımı çok önemli yerlere geldi. Hükümetimiz bu konuyu önemsedi ve ulaşımda çok büyük ilerlemeler kat ettik. Bir diğer ulaşımda dünyada turistlerin en çok kullandığı ulaşım olan deniz yolu ulaşımıdır. Bizim limanımıza gelen bir turist gemisi yok. İskele yapalım dedik, 14 yıldır uğraşıyoruz. Birileri buna karşı çıkıyor ve bizimle uğraştı. Bu sürece kadar geldik. Bakın şimdi önümüzde bir engel kalmadı ve hayal edilen projemizi gerçekleştireceğiz. Ayvacık’ta turizmi üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından program, Turizm Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), ()

FOTOĞRAFLI