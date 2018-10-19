Ayvacık'ta, Troas Katı Atık Belediyeler Birliği toplantısı yapıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçe Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin başkanlığında, Troas Katı Atık Belediyeler Birliği'nin 2018 yılı 2'nci olağan toplantısı yapıldı.

Toplantıya Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan, Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan, Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, Geyikli Belediye Başkanı CHP'li Ercan Yılmaz, Ezine Belediyesi Meclis Üyesi Hakan Üner katıldı.

Yedi Belediye Başkanlığı'nın üye olduğu Katı Atık Birliği'nin 2018 yılı bütçesi ve faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda, bölgesel olarak hizmet verecek düzenli depolama ve bertaraf tesisinin çalışmaları ve işleyişi ele alındı.

Troas Katı Atık Birliği Başkanı Mehmet Ünal Şahin, dünyada ve Türkiye'de yaşanan hızlı nüfus artışıyla birlikte, kentlerin hızlı büyümesine sebep olan endüstriyel gelişme ve kentleşme gibi olguların kentlerde katı atık sorunlarını da beraberinde getirdiğini söyledi. Bugüne kadar toplanan çöplerin eski depolama sistemiyle yapıldığını belirten Başkan Şahin, şunları söyledi:

"Bu sistem dünyada olduğu gibi artık ülkemizde de işlevini yitermiş ve yetersiz kalmıştır. Bugün bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu çöplerin toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi yerel yönetimlerim görevidir. Bakın her geçen gün nüfusumuz artıyor. İnsan yaşamının doğal bir sonucu olarak da katı atıklar oluşmakta ve yaşam kalitesini yükseltmek için bu atıkların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu artan insan faaliyetleri sonucu oluşan katı atık sorununun giderilmesinde kullanılan yöntemleri düzensiz depolama, düzenli depolama, kompostlama, tekrar kullanım, geri dönüşüm gibi sıralayabiliriz. Hızla gelişen ve büyüyen dünyada en önemli çevre sorunlarından biri olan çöp sorununun hep birlikte çözüme kavuşturulması için bölgemizde yedi belediye bir araya gelerek katı atık bertaraf tesisi için adımlarımızı attık. Katı atık bertaraf tesisinin ihalesi İller Bankası tarafından yapılarak müteahhitte yer teslimi yapıldı. 14 sene önce biz yedi belediye bu yola çıktığımızda belki bu bir hayal gibiydi, ama bugün gelinen nokta bunun hayal olmadığını gösterdi. Biz yöneticiler gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir çevre bırakmak için bu tür önlemleri şimdiden almak zorundayız. Eğer yaşadığımız ili, ilçeyi, kasabayı, köyü marka kent yapmak istiyorsak, o bölgenin yaşanabilir yer olması için orada yaşayan insanların rahat yaşamasını sağlayabilmek için, alt yapısı, üst yapısı bitmiş, çöp sorunu halledilmiş, yaşam standarttı yükselmiş mega kentler yaratmamız gerekiyor" dedi.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()

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