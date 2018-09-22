Ayvacık'ta Çelik rüzgarı esti

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinin Kurtuluşu’nun 96’ncı yıldönümünde sahne alan Çelik, söylediği birbirinden güzel parçalarla, Ayvacık'lı vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Ayvacık ilçesinin Kurtuluşu’nun 96’ncı yıldönümü kutlamaları kapsamında, Ayvacık Spor Salonu bahçesinde düzenlenen konserde ilk olarak sahneye Grup Ezgi çıktı. Grup Ezgi’nin şarkılarıyla Ayvacık halkını eğlenceli dakikalar yaşattı. Ardından ünlü şarkıcı Çelik sahne aldı. Çelik söylediği şarkılarla Ayvacık halkına unutulmaz bir gece yaşattı. Ayvacık’lılar zaman zaman Çelik’e şarkılarında eşlik etti.

Konser sonrasında Çelik’e çiçek takdim eden Ayvacık Belediye Başkanı AK Parti’li Mehmet Ünal Şahin, “Güzel bir gecede güzel bir konser yaşadık. Çelik’e de bizlere güzel bir gece yaşattığı için teşekkür ederim. İlçemizin 96’ncı Kurtuluş yıldönümü etkinliklerinin sonuna geldik. Etkinliklere katılım sağlayarak bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konseri, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Ayvacık Garnizon Komutanı Hava Savunma Binbaşı Ahmet Kesgin, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, ÇOMÜ Ayvacık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Selçuk İpek ve yüzlerce vatandaş izledi.

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), ()

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