Ayvacık'ta 9 çiftçiye 45 düve hibe edildi

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, 'Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi' kapsamında, 9 çiftçiye 45 damızlık düve hibe edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan, 'Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi” kapsamında Ayvacık Belediyesi Pazaryeri’nde damızlık düve dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törene, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Ayvacık Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Emin Ekici, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Engin, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Turan Tumay ve genç çiftçiler ile aileleri katıldı. Kura çekimiyle, hak sahibi 9 çiftçiye 45 damızlık düve hibe edildi.

Ayvacık Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Emin Ekici, proje kapsamında hibe düveleri alan çiftçilere uyarılarda bulunarak, ilk gün bakımları hakkında bilgi verdi.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()

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