Ayvacık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yılı kutlandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlk program Atatürk Kültür Parkı'nda çelenk sunma töreniyle başladı. Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Ayvacık Garnizon Komutanı Hava Binbaşı Ahmet Kesgin ile Ayvacık Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Ünal Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Program, anıttaki töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda halk oyunları gösterisiyle devam etti. Meydanda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı kurtuluş mücadelesi sonrasında, ilçemiz 21 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden resmen kurtulmuştur. Bugün ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 96 yıl önce bağımsızlığına olan tutkusunu gösteren Türk milleti, en son 15 Temmuz’da yine vatan hainlerinin önüne çıkarak, onlara 'dur' diyerek bir kere daha devletine ve Cumhuriyetine olan bağlılığını göstermiştir. Atalarımızın bizlere emaneti olan bu toprakları, aynı bilinçle koruyarak çağdaş medeniyetler seviyesine getirmek hepimizin tek hedefidir. Bu mutlu günümüzde bayramı kutlayabiliyorsak bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz" dedi.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()

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