Aytemiz Alanyaspor'dan protokol ziyaretleri

ALANYA, () - AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü'nün 29 Mayıs'ta yapılan olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri protokol ziyaretinde bulundu.

Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu ilk olarak Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında yeni sezon hazırlıkları hakkında Başsavcı Emre'ye bilgi veren Başkan Çavuşoğlu, takımın Erzurum kampına ideal kadroyla gitmesi için sıkı çalışma yaptıklarını belirtti. Başsavcı Emre ise Alanyaspor ile sevinip, Alanyaspor ile üzüldüklerini ifade ederek yeni sezonda başarı diledi.

Turuncu yeşilli yönetim ikinci ziyaretini ise Kaymakam Mustafa Harputlu'ya yaptı. Başkan Çavuşoğlu bu ziyaret sırasında, Alanya'nın Süper Lig'de temsil edilmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, herkesi kombine alarak kulübe destek olmaya davet etti.

Son ziyaret ise İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba'ya gerçekleştirildi. Başkan Çavuşoğlu, geride bırakılan futbol sezonunda Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan Süper Lig karşılaşmalarının sorunsuz tamamlanmasındaki katkılarından dolayı Yarbay Akbaba'ya teşekkür etti. Yarbay Akbaba ise Başkan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerine görev süresi boyunca başarı diledi.

Başkan Çavuşoğlu ziyaretler sırasında protokol üyelerine kulübün lisanslı ürünlerinden taktim etti.

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